Considérée comme l’une des joueuses rappor­tant le plus d’argent sur le circuit féminin, Emma Raducanu s’ap­prê­te­rait à réaliser un chan­ge­ment impor­tant concer­nant son équipementier.

En effet, la joueuse britan­nique, qui figu­rait au septième rang des athlètes fémi­nines les mieux payées au monde en 2024 grâce notam­ment à ses spon­sors, quit­te­rait Nike pour Uniqlo en 2026, d’après les infor­ma­tions de Craig Shapiro, souvent bien informé.

Just hearing Raducanu to @UniqloUSA for 2026 — The Craig Shapiro Tennis Podcast (@shaptennispod) December 10, 2025

Et comme le rappelle le tweet ci‐dessous, la marque à la virgule perdrait un huitième vain­queur de Grand Chelem depuis 2018 en cas de départ confirmé de l’ac­tuelle 29e mondiale.

Grand Slam cham­pions, past or future, dropped by or having moved on from Nike in last 10 years :



2018 – Federer (UNIQLO), Gauff (New Balance)

2019 – Kenin (FILA)

2020 – Swiatek (ASICS), Rybakina (adidas)

2022 – Vondrousova

2023 – Stephens (FP Movement)

2026 – Raducanu (UNIQLO) https://t.co/jzVLv8J8zX — Bastien Fachan (@BastienFachan) December 15, 2025

Un départ qui ferait partie d’une stra­tégie claire de la firme améri­caine en misant prin­ci­pa­le­ment sur les stars comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, vain­queurs de 11 des 16 derniers tour­nois du Grand Chelem.