Considérée comme l’une des joueuses rapportant le plus d’argent sur le circuit féminin, Emma Raducanu s’apprêterait à réaliser un changement important concernant son équipementier.
En effet, la joueuse britannique, qui figurait au septième rang des athlètes féminines les mieux payées au monde en 2024 grâce notamment à ses sponsors, quitterait Nike pour Uniqlo en 2026, d’après les informations de Craig Shapiro, souvent bien informé.
Just hearing Raducanu to @UniqloUSA for 2026— The Craig Shapiro Tennis Podcast (@shaptennispod) December 10, 2025
Et comme le rappelle le tweet ci‐dessous, la marque à la virgule perdrait un huitième vainqueur de Grand Chelem depuis 2018 en cas de départ confirmé de l’actuelle 29e mondiale.
Grand Slam champions, past or future, dropped by or having moved on from Nike in last 10 years :— Bastien Fachan (@BastienFachan) December 15, 2025
2018 – Federer (UNIQLO), Gauff (New Balance)
2019 – Kenin (FILA)
2020 – Swiatek (ASICS), Rybakina (adidas)
2022 – Vondrousova
2023 – Stephens (FP Movement)
2026 – Raducanu (UNIQLO) https://t.co/jzVLv8J8zX
Un départ qui ferait partie d’une stratégie claire de la firme américaine en misant principalement sur les stars comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, vainqueurs de 11 des 16 derniers tournois du Grand Chelem.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 17:49