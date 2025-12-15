AccueilWTAGros changement à venir pour Emma Raducanu en 2026
WTAEconomie

Gros chan­ge­ment à venir pour Emma Raducanu en 2026

Thomas S
Par Thomas S

-

163

Considérée comme l’une des joueuses rappor­tant le plus d’argent sur le circuit féminin, Emma Raducanu s’ap­prê­te­rait à réaliser un chan­ge­ment impor­tant concer­nant son équipementier.

En effet, la joueuse britan­nique, qui figu­rait au septième rang des athlètes fémi­nines les mieux payées au monde en 2024 grâce notam­ment à ses spon­sors, quit­te­rait Nike pour Uniqlo en 2026, d’après les infor­ma­tions de Craig Shapiro, souvent bien informé. 

Et comme le rappelle le tweet ci‐dessous, la marque à la virgule perdrait un huitième vain­queur de Grand Chelem depuis 2018 en cas de départ confirmé de l’ac­tuelle 29e mondiale. 

Un départ qui ferait partie d’une stra­tégie claire de la firme améri­caine en misant prin­ci­pa­le­ment sur les stars comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, vain­queurs de 11 des 16 derniers tour­nois du Grand Chelem. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 17:49

Article précédent
Carlos Bernardes, célèbre arbitre du circuit désor­mais à la retraite : « Le kiné de Novak Djokovic m’a dit qu’il avait eu du mal à dormir pendant trois mois »
Article suivant
En démons­tra­tion dans une célèbre émis­sion de télé­vi­sion, Fabio Fognini a trouvé sa reconversion

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.