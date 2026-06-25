Attendue par tout un pays à Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), surtout après son très beau parcours sur le gazon du Queen’s où elle s’est seule­ment inclinée en finale, ce qui reste son dernier match à ce jour, Emma Raducanu serait loin d’être prêt, à en croire nos confrères de Clay.

En effet, la joueuse britan­nique aurait été aperçue avec une botte ortho­pé­dique au niveau de la jambe droite.

RADUCANU’S DOUBTS.



« Emma Raducanu has cast doubt over her parti­ci­pa­tion at Wimbledon after she was spotted at the All England Club wearing an ortho­paedic boot. »@varelanahmias at Wimbledon.https://t.co/AXHamaRKCI — Clay (@_claymagazine) June 24, 2026

Contactés, ses proches ont tenu à éteindre l’in­cendie, « Emma va parfai­te­ment bien. Elle s’en­traî­nera demain (jeudi) », mais l’ombre d’un forfait plane déjà au‐dessus du All England Club.