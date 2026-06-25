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Grosse inquié­tude pour Emma Raducanu à quatre jours de Wimbledon

Par
Thomas S
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Attendue par tout un pays à Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), surtout après son très beau parcours sur le gazon du Queen’s où elle s’est seule­ment inclinée en finale, ce qui reste son dernier match à ce jour, Emma Raducanu serait loin d’être prêt, à en croire nos confrères de Clay.

En effet, la joueuse britan­nique aurait été aperçue avec une botte ortho­pé­dique au niveau de la jambe droite. 

Contactés, ses proches ont tenu à éteindre l’in­cendie, « Emma va parfai­te­ment bien. Elle s’en­traî­nera demain (jeudi) », mais l’ombre d’un forfait plane déjà au‐dessus du All England Club.

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 12:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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