Attendue par tout un pays à Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), surtout après son très beau parcours sur le gazon du Queen’s où elle s’est seulement inclinée en finale, ce qui reste son dernier match à ce jour, Emma Raducanu serait loin d’être prêt, à en croire nos confrères de Clay.
En effet, la joueuse britannique aurait été aperçue avec une botte orthopédique au niveau de la jambe droite.
RADUCANU’S DOUBTS.— Clay (@_claymagazine) June 24, 2026
« Emma Raducanu has cast doubt over her participation at Wimbledon after she was spotted at the All England Club wearing an orthopaedic boot. »@varelanahmias at Wimbledon.https://t.co/AXHamaRKCI
Contactés, ses proches ont tenu à éteindre l’incendie, « Emma va parfaitement bien. Elle s’entraînera demain (jeudi) », mais l’ombre d’un forfait plane déjà au‐dessus du All England Club.
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 12:21