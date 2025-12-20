Au cours d’une inter­view fleuve accordée à Tennis Actu, Guy Forget, qui n’oc­cupe plus aucune respon­sa­bi­lité dans le tennis depuis qu’il a quitté ses fonc­tions de direc­teur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris fin 2021, a été inter­rogé sur de nombreux sujets.

Et après être revenu sur la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’an­cien 4e mondial a jugé à sa manière l’éclo­sion de Loïs Boisson suite à sa demi‐finale à Roland‐Garros.

« Ça a été un bol d’air frais, cette éclo­sion au plus haut niveau. Loïs a été éton­nante : son enthou­siasme, sa fraî­cheur, sa pugna­cité, mais aussi ses choix offen­sifs marqués, en coup droit. Elle a, je trouve, un jeu qui — sans être trop sévère — est assez déséqui­libré : elle a un coup droit mons­trueux, et elle a un revers qui est quand même large­ment en dessous de l’ensemble. Et elle arrive, avec fina­le­ment un jeu de fond du court un peu déséqui­libré, à prendre plus de risques en coup droit, à varier les effets… et j’ai adoré la voir comme ça aller presque jusqu’au bout du tournoi, avec un jeu à ce point déséqui­libré. Donc je pense qu’elle doit essayer, avec son staff tech­nique, de garder ses coups forts, son coup droit notam­ment, et améliorer son côté revers pour que ça devienne un coup plus stable, où elle trouve un peu plus de longueur. »