Au cours d’une interview fleuve accordée à Tennis Actu, Guy Forget, qui n’occupe plus aucune responsabilité dans le tennis depuis qu’il a quitté ses fonctions de directeur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris fin 2021, a été interrogé sur de nombreux sujets.
Et après être revenu sur la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, l’ancien 4e mondial a jugé à sa manière l’éclosion de Loïs Boisson suite à sa demi‐finale à Roland‐Garros.
« Ça a été un bol d’air frais, cette éclosion au plus haut niveau. Loïs a été étonnante : son enthousiasme, sa fraîcheur, sa pugnacité, mais aussi ses choix offensifs marqués, en coup droit. Elle a, je trouve, un jeu qui — sans être trop sévère — est assez déséquilibré : elle a un coup droit monstrueux, et elle a un revers qui est quand même largement en dessous de l’ensemble. Et elle arrive, avec finalement un jeu de fond du court un peu déséquilibré, à prendre plus de risques en coup droit, à varier les effets… et j’ai adoré la voir comme ça aller presque jusqu’au bout du tournoi, avec un jeu à ce point déséquilibré. Donc je pense qu’elle doit essayer, avec son staff technique, de garder ses coups forts, son coup droit notamment, et améliorer son côté revers pour que ça devienne un coup plus stable, où elle trouve un peu plus de longueur. »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 18:45