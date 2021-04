À seule­ment 29 ans, Simon Halep pour­rait bien chasser un record détenu par Serena Williams. L’Américaine compte 13 titres sur terre battue, la Roumaine en est elle à 9 à égalité avec Venus Williams. 5 tour­nois WTA auront lieu avant Roland‐Garros en 2021. De quoi réduire l’écart entre les deux joueuses ? Tout dépendra de l’état de forme d’Halep, gênée depuis l’Australie, blessée à Miami et contrainte d’aban­donner. Le calen­drier de Serena Williams n’a pas non plus été dévoilé. Mais on peut imaginer qu’elle jouera au moins un tournoi sur ocre avant Roland‐Garros.