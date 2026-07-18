Simona Halep est l’une des grandes cham­pionnes de ces dix dernières années. Ancienne numéro un mondiale, la Roumaine a notam­ment remporté deux titres du Grand Chelem : Roland‐Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.

Interrogée par nos confrères d’Eurosport, elle est revenue sur son immense carrière, mais aussi sur l’af­faire de dopage qui a profon­dé­ment marqué la fin de son parcours. Une épreuve qui s’est étalée sur de longs mois, jusqu’au verdict du Tribunal arbi­tral du sport (TAS).

Simona Halep assure ne nourrir aucun regret concer­nant sa carrière. Malgré les sacri­fices et les épreuves traver­sées, elle affirme qu’elle refe­rait exac­te­ment les mêmes choix, tant le tennis lui a apporté des émotions et des souve­nirs inoubliables.

« Aujourd’hui, le succès a une signi­fi­ca­tion bien plus profonde. Je vois beau­coup plus clai­re­ment le prix qu’il a fallu payer pour y parvenir. Il y a eu une énorme usure mentale, une énorme usure physique. Pendant ma carrière, j’étais telle­ment foca­lisée sur mes objec­tifs que je ne me permet­tais pas toujours de réaliser à quel point tout cela était diffi­cile. Je ne regrette rien. Je refe­rais exac­te­ment le même parcours, car le tennis m’a offert des moments et des émotions incroyables qui reste­ront gravés en moi pour toujours. » a déclaré Simona Halep.