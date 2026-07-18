Simona Halep est l’une des grandes championnes de ces dix dernières années. Ancienne numéro un mondiale, la Roumaine a notamment remporté deux titres du Grand Chelem : Roland‐Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.
Interrogée par nos confrères d’Eurosport, elle est revenue sur son immense carrière, mais aussi sur l’affaire de dopage qui a profondément marqué la fin de son parcours. Une épreuve qui s’est étalée sur de longs mois, jusqu’au verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS).
Simona Halep assure ne nourrir aucun regret concernant sa carrière. Malgré les sacrifices et les épreuves traversées, elle affirme qu’elle referait exactement les mêmes choix, tant le tennis lui a apporté des émotions et des souvenirs inoubliables.
« Aujourd’hui, le succès a une signification bien plus profonde. Je vois beaucoup plus clairement le prix qu’il a fallu payer pour y parvenir. Il y a eu une énorme usure mentale, une énorme usure physique. Pendant ma carrière, j’étais tellement focalisée sur mes objectifs que je ne me permettais pas toujours de réaliser à quel point tout cela était difficile. Je ne regrette rien. Je referais exactement le même parcours, car le tennis m’a offert des moments et des émotions incroyables qui resteront gravés en moi pour toujours. » a déclaré Simona Halep.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 09:46