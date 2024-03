On atten­dait la réac­tion de la joueuse roumaine suite à la déci­sion favo­rable du TAS.

Dans un message simple, Simona exprime sa satis­fac­tion sens en faire des tonnes.

On vous a sélec­tionné le passage qui nous semble le plus « intense » :

« Au milieu de ce parcours diffi­cile, ma foi inébran­lable dans l’in­té­grité de la vérité et dans les prin­cipes de la justice a été mon phare. En dépit d’ac­cu­sa­tions redou­tables et d’une formi­dable oppo­si­tion, mon esprit est resté vif, ancré dans ma convic­tion inébran­lable d’être un athlète propre. Cette épreuve a été un testa­ment de rési­lience, et le triomphe de la vérité est une justi­fi­ca­tion douce‐amère qui, bien que retardée, est immen­sé­ment grati­fiante. J’exprime ma profonde grati­tude à mon équipe juri­dique, dont la foi inébran­lable et le dévoue­ment excep­tionnel ont joué un rôle déter­mi­nant dans la traversée de cette période de turbu­lences. De même, mes spon­sors, mes fans fidèles et certains concur­rents louables ont été mes piliers, m’of­frant un soutien et une soli­da­rité inébranlables »