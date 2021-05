Simona Halep a serei­ne­ment débuté son tournoi de Madrid ce vendredi, en domi­nant l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (46e) au premier tour. En confé­rence de presse avant son match du second tour, dimanche face à Saisai Zheng (57e), la numéro 3 mondiale est revenu sur son amour pour les deux grands tour­nois du mois de mai, Madrid et Rome, ses tour­nois préférés :

« J’aime la hauteur du rebond ici et dans le passé j’y ai gagné beau­coup de matchs. On s’y habitue et je me sens bien. Madrid et Rome sont les deux meilleurs tour­nois selon moi. »

Simona halep a remporté le tournoi de Madrid en 2016 et 2017.