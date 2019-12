Simona Halep a été endeuillée en apprenant le décès de Nicusor Ene, un proche de l’ancienne numéro 1 mondiale. Ce dernier est décédé à 61 ans d’une crise cardiaque. La Roumaine a tenu à lui rendre hommage : « Jan nous a quittés. C’était une personne formidable qui m’a toujours très bien traité et m’a appris ce que signifie le tennis. Il était l’une des personnes les plus importantes dans ma réussite et il fera toujours partie de moi. »

