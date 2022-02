Simona Halep veut voler de ses propres ailes.

Elle n’a plus de staff autour d’elle et a décidé de « s’au­to­coa­cher », c’est ce qui ressort de l’en­tre­tien qu’elle a accordé en exclu­si­vité à un média roumain.

Elle a aussi expliqué qu’elle irait très souvent s’en­trainer à l’Académie Mouratoglou tout en ayant à temps plein un spar­ring partner français.

« Tous les conseils que Cahill m’a donnés pendant nos six années ensemble, je les mettrai en pratique dans cette nouvelle étape, dans laquelle je me sens très détendue, sans pres­sion. J’ai passé toute ma vie avec une personne à dire ce que je fais bien ou mal, main­te­nant je veux décou­vrir des choses par moi‐même, me déve­lopper en tant que personne. J’ai beau­coup d’idées et main­te­nant je sais comment je dois gérer cette situa­tion. La seule chose dont j’ai besoin, c’est d’un bon sparring‐partner qui me permette de mettre mes plans en pratique »