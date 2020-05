Invitée d’un live sur Eurosport, Simona Halep a expliqué que son idole et son exemple avait toujours été la joueuse belge Justine Henin : « Je ne suis pas une grande athlète c’est pour cela que quand j’ai vu qu’elle parvenait à remporter les plus beaux titres du circuit, je me sois dit que c’était aussi possible pour moi, que j’avais une chance de le faire comme l’on dit. Et même si je n’ai pas un revers à une main comme elle, je me suis toujours inspiré de sa technique, ses mouvements. Si l’on compare nos jeux, ils sont assez similaires, on est près de la ligne, on prend la balle tôt. »