Victime d’une grosse déchi­rure au mollet ale 12 mai dernier, ce qui l’a empêché de disputer Roland‐Garros, Wimbledon et les Jeux olym­piques, Simona Halep va effec­tuer son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine (du 9 au 15 août) à l’oc­ca­sion de la Coupe Rogers, disputée cette année à Montréal pour les dames.

Questionnée sur cette période, la Roumaine a reconnu que c’était le pire moment de sa carrière : « La bles­sure était grave, le pire moment de toute ma carrière. Je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça et même si main­te­nant je me sens bien et que les méde­cins m’ont dit que j’étais réta­blie, je sais que rien n’est pareil dans un match offi­ciel. Il est diffi­cile de performer à un bon niveau et de gagner des matchs, mais j’ai vrai­ment envie de rejouer. Je n’ai pas eu de douleur à l’en­traî­ne­ment, j’ar­rive reposée menta­le­ment et ça a été bien pour moi de rester à la maison pendant un moment. »