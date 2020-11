Simona Halep a joué le jeu du site toujours très réussi Behind The Raquet. Elle s’y confie notamment sur sa popularité qui est monté en flèche d’un seul coup.

« En 2014, le tennis a changé ma vie. J’ai disputé ma première finale du Grand Chelem à Roland-Garros. Personne en Roumanie n’avait atteint une finale du Grand Chelem depuis 1978. Les émotions ont explosé et tout le monde avait de grands espoirs pour mon avenir. Ils ont commencé à croire que je pouvais gagner un Grand Chelem. Je suis devenu populaire du jour au lendemain. Les gens m’ont reconnu dans la rue et ont demandé des photos et des autographes. C’était un grand changement et c’était difficile à gérer mais j’ai appris beaucoup de choses pendant cette période. J’ai essayé de profiter de l’attention mais c’était stressant car cela demandait beaucoup d’énergie. Je ne voulais pas perdre de vue ma carrière. J’ai essayé de trouver un équilibre. J’étais généreux et ouvert avec les fans, mais je suis resté concentré sur le travail acharné nécessaire pour obtenir des résultats sur le court. Au début, je sentais que je devais montrer au monde que je pouvais continuer à gagner. Ce sentiment m’a motivé à m’améliorer chaque jour mais a toujours été dans mon esprit »