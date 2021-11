Forfait avant sa demi‐finales à Linz, Simona Halep met un terme à une saison de galères qui l’aura vue manquer 3 mois de compé­ti­tion à cause d’une déchi­rure au mollet.

Avant de prendre des vacances qui lui feront le plus grand bien, la joueuse roumaine s’est adressée à ses fans sur Twitter : « 2021, tu est diffi­cile à décrire. Pour être honnête, ça a été une année pleine de défis. Avant de démarrer la saison, nous avons dû surmonter le seuil de ma tante. Cela a été l’un des moments les plus diffi­ciles de ma vie et j’ai pris beau­coup de temps pour l’ac­cepter. Cela m’a fatigué émotion­nel­le­ment pendant une longue période, et j’ai commencé à subir quelques petites bles­sures jusqu’à ce qu’une grosse se déclare, ma bles­sure au mollet contractée à Rome. Je n’ai pas su comment gérer ça car je n’avais jamais rien connu de tel dans ma carrière. J’ai manqué Roland Garros et Wimbledon, et j’ai commencé à perdre confiance, à douter de moi et de mon corps. Après tous ces défis, je me sens main­te­nant confiante et je suis prête à travailler dur pour retrouver mon niveau. »

C’est tout le mal qu’on souhaite à Simona Halep, qui a terminé son message en remer­ciant chaleu­reu­se­ment tout son entourage.