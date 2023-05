Suspendue depuis octobre dernier suite à un contrôle anti­do­page positif lors du dernier US Open, Simona Halep a fait passer un message clair sur ses réseaux sociaux mercredi suite à un nouveau report d’audience.

“Une fois de plus, ce soir, je suis dévastée. L’ITF (ITIA) a pour la troi­sième fois reporté mon audience d’un mois ! J’attends d’être jugée depuis octobre dernier. En décembre, j’ai enfin pu, grâce à des experts, démon­trer que le lot du complé­ment que j’utilisais avait été conta­miné, ce qui a provoqué le contrôle positif. J’ai demandé, comme le prévoient les règles de l’anti-dopage, une audi­tion rapide : c’est mon droit, c’est écrit dans les règles ! Malheureusement, l’ITF (ITIA) a reporté mon audi­tion à trois reprises, me refu­sant le droit d’être jugée par un tribunal indé­pen­dant. Je n’ai pu parti­ciper à aucun tournoi pendant 8 mois. Sans parler du fait que j’aurai perdu tous mes points et mon clas­se­ment. Non seule­ment ils sont en train de tuer ma répu­ta­tion, mais aussi moi en tant que joueuse profes­sion­nelle, et je ne parle même pas des consé­quences sur ma santé mentale. Ce manque de respect des règles de la part de l’ITF (ITIA) concer­nant l’audience rapide à laquelle j’ai droit, est telle­ment irres­pec­tueux pour moi que je n’ai plus de mots. Une justice retardée est une justice refusée. »