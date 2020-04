Comme de nombreux pays européens et dans le monde, la Roumanie est confinée depuis l’annonce du président le 24 mars dernier. Simona Halep a été interrogée par CNN sur sa vie de confinée et l’ancienne numéro 1 mondiale ne cache pas son inquiétude sur la situation : « Je ne suis pas sortie du tout. Je suis vraiment une personne qui prend ces choses très au sérieux et qui est nerveuse à ce sujet. Le confinement a été très strict ici en Roumanie. Nous avons eu des militaires dans les rues et nous ne sommes pas autorisées à sortir. La situation est assez effrayante ici en Roumanie. J’essaie de ne pas trop regarder ou lire les informations car je trouve ça anxiogène. Je préfère me concentrer sur l’aide là où je le peux. Et jouer mon rôle en restant chez moi et en restant positive. »

La double lauréate en Grand Chelem a effectué un don de matériel médical aux hôpitaux de Constanta et de Bucarest. Simona Halep essaie de voir du positif dans cette situation puisqu’elle peut guérir une blessure au pied : « Je suis chanceuse d’une certaine manière car la situation du COVID-19 a commencé au moment où je luttais avec une blessure au pied. Ce temps libre supplémentaire me donne l’occasion de soigner mon pied correctement et de prendre le temps de travailler à ma guérison plutôt que de m’inquiéter de manquer des tournois. Je suis en contact avec mon préparateur physique et mon coach Darren (Cahill). Je n’ai encore frappé aucune balle, mais j’espère que ça viendra bientôt lorsque la situation sera plus calme et que les restrictions commenceront à être levées. »