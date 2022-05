Avant Roland‐Garros (22 mai au 5 juin), Simona Halep s’est longue­ment confiée à Eurosport UK. Elle révèle notam­ment ce qui l’a le plus impres­sionnée chez son nouveau coach, Patrick Mouratoglou, lors­qu’il entraî­nait Serena Williams.

« Bien sûr, j’ai remarqué des choses spéci­fiques que Patrick a faites avec Serena et qui m’ont impres­sionné. Maintenir la moti­va­tion d’une joueuse qui avait déjà gagné de nombreux Grands Chelems et qui voulait en gagner encore plus, c’est une qualité folle. C’est pour cela que je l’ai toujours admiré ; et main­te­nant que je le connais moi‐même, je peux imaginer comment il était avec une telle joueuse et quelle moti­va­tion il lui appor­tait pour l’aider à atteindre son meilleur niveau. »