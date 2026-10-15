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Hantuchova (ex‐5e mondiale) détruit Swiatek et son entou­rage : « Une fois, Iga m’a donné son linge sale en me deman­dant ce qu’elle devait en faire. Elles pensent que le monde entier tourne autour d’elles »

Par
Thomas S
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Il est rare de voir une ancienne joueuse, et surtout une actuelle respon­sable sur un tournoi impor­tant, se lâcher autant à propos d’une joueuse en activité. 

C’est pour­tant exac­te­ment ce qu’a fait l’ex‐5e mondiale, Daniela Hantuchova, lors d’un passage sur la chaîne tchèque de Canal+ Sport. 

Alors qu’elle évoquait son rôle de respon­sable de liaison avec les joueuses sur le tournoi de Madrid, poste qu’elle occupe depuis 2024, la Slovaque s’est livrée comme rare­ment au sujet des caprices d’Iga Swiatek et de son entourage. 

« Certaines joueuses de tennis pensent que le monde tourne autour d’elles. La psycho­logue d’Iga Swiatek m’a demandé du poulet chaud à 11 heures du matin (alors qu’une énorme coupure de courant para­ly­sait le tournoi et une partie de l’Espagne lors de l’édi­tion 2025, ndlr). Elle voulait que je le réchauffe en allu­mant un feu de camp ? Une fois, elle (Iga Swiatek) m’a même donné son linge sale en me deman­dant ce qu’elle devait en faire. Je ne m’imagine pas faire ça à quelqu’un d’une géné­ra­tion précé­dente », a déclaré Hantuchova avant de conclure de manière plus globale sur les stars du circuit WTA. « Aucune joueuse du Top 5 n’a accepté de colla­borer avec un sponsor pendant 10 minutes, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner l’ont fait sans problème. Elles veulent gagner plus d’argent et pensent qu’elles n’ont rien à faire pour le tennis. »

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 18:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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