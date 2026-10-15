Il est rare de voir une ancienne joueuse, et surtout une actuelle respon­sable sur un tournoi impor­tant, se lâcher autant à propos d’une joueuse en activité.

C’est pour­tant exac­te­ment ce qu’a fait l’ex‐5e mondiale, Daniela Hantuchova, lors d’un passage sur la chaîne tchèque de Canal+ Sport.

Alors qu’elle évoquait son rôle de respon­sable de liaison avec les joueuses sur le tournoi de Madrid, poste qu’elle occupe depuis 2024, la Slovaque s’est livrée comme rare­ment au sujet des caprices d’Iga Swiatek et de son entourage.

Daniela Hantuchova, ex‐jugadora y actual contacto entre tenistas y torneo en el Madrid Open, ha reve­lado autén­ticas BARBARIDADES sobre Swiatek y la WTA.🧥 Iga llegó a darle su ropa sucia y llegó a pregun­tarle qué hacía con ella. 🗣️ “Piensan que todo el mundo gira a su alre­dedor”💡 Durante el famoso apagón, su psicó­loga, Daria Abramowicz, llegó a pedirle pollo caliente. 🗣️ “¿Qué quería que lo calen­tara haciendo una hoguera?”👩 Ninguna Top 5 aceptó cola­borar con un sponsor durante 10 minutos. Alcaraz y Sinner sí lo hicieron. 🗣️ “Quieren cobrar más y piensan que no tienen que hacer nada por el tenis”🎙️ https://t.co/MSg0gxefu1 — José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026

« Certaines joueuses de tennis pensent que le monde tourne autour d’elles. La psycho­logue d’Iga Swiatek m’a demandé du poulet chaud à 11 heures du matin (alors qu’une énorme coupure de courant para­ly­sait le tournoi et une partie de l’Espagne lors de l’édi­tion 2025, ndlr). Elle voulait que je le réchauffe en allu­mant un feu de camp ? Une fois, elle (Iga Swiatek) m’a même donné son linge sale en me deman­dant ce qu’elle devait en faire. Je ne m’imagine pas faire ça à quelqu’un d’une géné­ra­tion précé­dente », a déclaré Hantuchova avant de conclure de manière plus globale sur les stars du circuit WTA. « Aucune joueuse du Top 5 n’a accepté de colla­borer avec un sponsor pendant 10 minutes, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner l’ont fait sans problème. Elles veulent gagner plus d’argent et pensent qu’elles n’ont rien à faire pour le tennis. »