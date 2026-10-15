Il est rare de voir une ancienne joueuse, et surtout une actuelle responsable sur un tournoi important, se lâcher autant à propos d’une joueuse en activité.
C’est pourtant exactement ce qu’a fait l’ex‐5e mondiale, Daniela Hantuchova, lors d’un passage sur la chaîne tchèque de Canal+ Sport.
Alors qu’elle évoquait son rôle de responsable de liaison avec les joueuses sur le tournoi de Madrid, poste qu’elle occupe depuis 2024, la Slovaque s’est livrée comme rarement au sujet des caprices d’Iga Swiatek et de son entourage.
Daniela Hantuchova, ex‐jugadora y actual contacto entre tenistas y torneo en el Madrid Open, ha revelado auténticas BARBARIDADES sobre Swiatek y la WTA.🧥 Iga llegó a darle su ropa sucia y llegó a preguntarle qué hacía con ella. 🗣️ “Piensan que todo el mundo gira a su alrededor”💡 Durante el famoso apagón, su psicóloga, Daria Abramowicz, llegó a pedirle pollo caliente. 🗣️ “¿Qué quería que lo calentara haciendo una hoguera?”👩 Ninguna Top 5 aceptó colaborar con un sponsor durante 10 minutos. Alcaraz y Sinner sí lo hicieron. 🗣️ “Quieren cobrar más y piensan que no tienen que hacer nada por el tenis”🎙️ https://t.co/MSg0gxefu1— José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026
« Certaines joueuses de tennis pensent que le monde tourne autour d’elles. La psychologue d’Iga Swiatek m’a demandé du poulet chaud à 11 heures du matin (alors qu’une énorme coupure de courant paralysait le tournoi et une partie de l’Espagne lors de l’édition 2025, ndlr). Elle voulait que je le réchauffe en allumant un feu de camp ? Une fois, elle (Iga Swiatek) m’a même donné son linge sale en me demandant ce qu’elle devait en faire. Je ne m’imagine pas faire ça à quelqu’un d’une génération précédente », a déclaré Hantuchova avant de conclure de manière plus globale sur les stars du circuit WTA. « Aucune joueuse du Top 5 n’a accepté de collaborer avec un sponsor pendant 10 minutes, alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner l’ont fait sans problème. Elles veulent gagner plus d’argent et pensent qu’elles n’ont rien à faire pour le tennis. »
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 18:17