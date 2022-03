Consultante pour Amazon Prime sur le tournoi de Miami, l’an­cienne 5e joueuse mondiale, Daniela Hantuchova, n’a pas vrai­ment apprécié la façon avec laquelle Victoria Azarenka a aban­donné le match et quitté préci­pi­tam­ment le court lors de son troi­sième tour face à la jeune Fruhvirtova.

Bien que la Biélorusse se soit excusée quelques minutes plus tard, invo­quant des problèmes person­nels, cela n’ex­cuse pas tout pour la Slovaque visi­ble­ment en grande forme après sa sortie musclée sur Emma Raducanu.

« Le plus irres­pec­tueux dans tout ça, c’est la façon dont elle a quitté le court sans vrai­ment donner de raison pour se retirer. Je pense que la WTA va devoir se pencher sur cette ques­tion. Pour moi, c’est vrai­ment bizarre et irres­pec­tueux envers le public, l’ar­bitre et surtout Linda (Fruhvirtova). Je pense que Vika savait que si elle conti­nuait de cette manière, elle allait quitter le court très rapi­de­ment. Mais la façon dont elle l’a fait, ce n’est vrai­ment pas un bon comportement. »