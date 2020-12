Daniela Hantuchova à qui on promettait une immense carrière semble s’épanouir dans le rôle de consultante. Interrogée en exclusivité par nos confrères anglais de Tennis365, elle a eu une analyse assez juste du jeu de la révélation de l’année, Iga Swiatek. Bien sûr, il faut aussi avoir vu jouer Martina Hingis pour comprendre cette vision. « Tout de suite, la façon dont cette fille a joué m’a rappelé le style de la Suissesse Martina Hingis. Son déplacement, sa façon de couvrir le court, c’est très identique à Martina et je sais de quoi je parle (NDLR : Daniela a affronté 5 fois Hingis au cours de sa carrière. Elle mène 3 à 2). Iga, comme Martina, a un timing incroyable, une frappe sèche et pure. Ce sera assurément la championne à suivre en 2021 »