L’ex‐numéro 5 mondiale, Daniela Hantuchova, a donné son avis sur la période très diffi­cile que traverse Emma Raducanu depuis son sacre inat­tendu à l’US Open. Pour la consul­tante Amazon, la Britannique, battue dès son entrée en lice à Miami, ne fait déjà plus peur aux autres joueuses du circuit.

« Le problème, c’est que main­te­nant, avec Emma, tout le monde veut la battre. Tout le monde essaie de trouver comment jouer contre elle. Tout le respect qu’elle avait dans les vestiaires après l’US Open est en train de dispa­raître, ce qui est dommage. Il va être impor­tant pour Emma de se recen­trer, de repenser à ce qu’elle doit changer et d’aller sur le terrain d’en­traî­ne­ment. À cet âge, vous voulez être en forme, vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes là, peu importe le temps que cela prendra. C’était humide et ce n’était pas facile à Miami. Mais c’est là qu’il faut être fort si vous voulez gagner des matches comme celui‐ci, si vous voulez gagner des tour­nois comme celui‐ci. Et je crois qu’Emma a le niveau, il faut juste qu’elle trouve le moyen de le faire sortir d’elle ».