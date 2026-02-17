Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque simi­laires.

Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Et depuis, de nombreuses autres joueurs ont dû jeter l’éponge en raison de soucis physiques.

« Sur les 43 joueuses qui ont parti­cipé au tableau du WTA 1000 de Dubaï, 24 ont déjà aban­donné, entre les forfaits et les retraits en plein match. Plus de la moitié du tableau ! Le direc­teur, qui a sévè­re­ment critiqué Sabalenka et Swiatek pour s’être reti­rées tardi­ve­ment, doit être furieux. Voilà les consé­quences de programmer deux WTA 1000 consé­cu­tifs », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur les réseaux sociaux.

De las 43 juga­doras que entraron al cuadro del WTA 1000 de Dubái, ya se han bajado 24 de ellas entre bajas y reti­radas en pleno partido.



¡Más de la mitad del cuadro !



El director, que criticó dura­mente a Sabalenka y Swiatek por bajarse tarde, debe estar que trina.



Une véri­table hécatombe…