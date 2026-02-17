Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque similaires.
Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Et depuis, de nombreuses autres joueurs ont dû jeter l’éponge en raison de soucis physiques.
« Sur les 43 joueuses qui ont participé au tableau du WTA 1000 de Dubaï, 24 ont déjà abandonné, entre les forfaits et les retraits en plein match. Plus de la moitié du tableau ! Le directeur, qui a sévèrement critiqué Sabalenka et Swiatek pour s’être retirées tardivement, doit être furieux. Voilà les conséquences de programmer deux WTA 1000 consécutifs », a réagi le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur les réseaux sociaux.
De las 43 jugadoras que entraron al cuadro del WTA 1000 de Dubái, ya se han bajado 24 de ellas entre bajas y retiradas en pleno partido.— José Morón (@jmgmoron) February 17, 2026
¡Más de la mitad del cuadro !
El director, que criticó duramente a Sabalenka y Swiatek por bajarse tarde, debe estar que trina.
Las… pic.twitter.com/nuWTGPXZjV
Une véritable hécatombe…
Publié le mardi 17 février 2026 à 15:58