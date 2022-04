Avant l’al­lé­chante finale à Miami entre Iga Swiatek et Naomi Osaka, Justine Henin a alerté sur la néces­sité pour le tennis féminin d’avoir plusieurs super­stars domi­na­trices sur le long terme.

« On en a envie pour ce tennis féminin d’avoir plus de riva­lités, plus de constance. En termes de popu­la­rité, je ne suis pas sûre que le grand public connaisse vrai­ment bien une Paula Badosa par exemple. Des riva­lités, des titres, c’est ce qu’on a envie de voir pour redonner du peps au tennis féminin. Voir tout le temps gagner les mêmes ça peut poser un problème, mais voir tout le temps gagner des joueuses diffé­rentes, c’est aussi un problème. On a besoin de pouvoir s’iden­ti­fier. Et puis des vraies riva­lités, des matchs, dont on pourra parler », a estimé la consul­tante belge pour Eurosport.