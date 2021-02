Cela fait des années que le cir­cuit fémi­nin se cherche une reine stable, solide, capable de prendre dura­ble­ment la suc­ces­sion de la der­nière sou­ve­raine en date, Serena Williams. Et d’a­près l’an­cienne numé­ro 1 mon­diale Justine Henin, celle‐ci est toute trou­vée. Car en plus de ses trois titres du Grand Chelem, Naomi Osaka fait preuve d’une auto­ri­té nou­velle et se montre par­ti­cu­liè­re­ment redou­table sur le court, comme lors de sa vic­toire face à cette même Serena en demi‐finale de l’Open d’Australie (6–3, 6–4).

« Serena était clai­re­ment en confiance au début du match et Naomi fai­sait beau­coup de fautes, mais la grosse dif­fé­rence main­te­nant c’est l’ex­pé­rience d’Osaka. Ce qui m’im­pres­sionne vrai­ment, c’est sa capa­ci­té à ne pas sur­jouer. Pour moi, le ten­nis fémi­nin a une nou­velle boss. Naomi Osaka en a le talent et elle a éle­vé son jeu à une nou­velle dimen­sion après avoir gagné l’US Open 2020. »

La Japonaise sera aux prises ce same­di avec l’Américaine Jennifer Brady pour ten­ter de décro­cher son 4ème Majeur.