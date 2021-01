Principale rivale de Serena Williams dans les années 2000, Justine Henin revient, dans une inter­view, sur la fin de car­rière de l’Américaine, aujourd’hui mère de famille :

« C’est une per­sonne dif­fé­rente. Serena est mère de famille et cela change beau­coup de choses. Depuis qu’elle est deve­nue maman, elle n’a pas gagné de Grand Chelem mais régu­liè­re­ment atteint les quarts de finales. L’année der­nière, elle s’est qua­li­fiée pour les demi‐finales de l’US Open, c’était incroyable. Je pense que ses prio­ri­tés ont chan­gé. Gagner n’est peut‐être plus la chose la plus impor­tante dans sa vie. Mais c’est nor­mal. Les joueurs n’ont plus peur de Serena. Cela va être dif­fi­cile pour elle de gagner à nou­veau mais on ne sait jamais ce que réserve le ten­nis ».

L’Open d’Australie va‐t‐il nous réser­ver une belle sur­prise concer­nant l’Américaine ?