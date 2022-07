L’ancienne cham­pionne était présente à Lausanne pour le tournoi WTA. Elle a évoqué notam­ment son passé et cette fameuse finale à Roland‐Garros face à Steffi Graf en 1999.:

« C’est vrai, l’ar­bi­trage m’a lésée, mais je me souviens aussi des innom­brables occa­sions qui m’avaient été offertes pour plier cette finale. Cette défaite fait encore plus mal que celle de la finale 1997 contre Iva Majoli à Roland‐Garros qui m’a peut‐être coûté le Grand Chelem. Je souf­frais encore des séquelles d’une chute de cheval et je me souviens que nous avions disputé un double inter­mi­nable la veille au soir avec Gigi Fernandez. Si j’avais su, je ne me serais jamais inscrite en double cette année‐là. »

Elle est aussi revenue sur le fait qu’Iga se soit stoppée à 37 victoires comme elle : « Je peux l’avouer, je n’ai pas été fâchée qu’elle ne batte pas ce record »