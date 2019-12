Martina Hingis aime Ashleigh Barty. L’ancienne joueuse suisse et lauréate de cinq titres du Grand Chelem (trois Open d’Australie, un Wimbledon et un US Open), a déclaré sa flamme pour le tennis de l’Australienne : « Aujourd’hui, elle donne l’impression qu’elle est numéro 1 parce qu’elle aime ça et aime son tennis, c’est pourquoi les résultats sont arrivés, a remarqué la Suissesse dans des propos rapportés par Tennis World USA. Il y a beaucoup de choses qu’elle fait qui sont vraiment géniales, ce que j’aime dans son jeu, c’est juste sa fluidité. »

« Elle s’est retrouvée »

« Dans le passé, Barty avait tous les coups mais n’a pas toujours utilisé les bonnes choses au bon moment, ce qui était assez bon chez les juniors mais pas sur le grand circuit. Désormais, je pense qu’elle s’est retrouvée : elle est très calme et sait exactement ce qu’elle veut sur le terrain. J’aime vraiment la variété de son jeu. Ashleigh a tous les plans et un répertoire si vaste ; pour moi, c’est le vrai tennis et non pas du « boom, boom ». C’est une fille forte avec un style différent par rapport à ce que nous avons vu au cours des dix dernières années. Je pense qu’elle peut supporter la pression de jouer devant ses fans à domicile et bien réussir à Melbourne. » Des mots qui devraient faire plaisir à la tenante du titre à Roland Garros.