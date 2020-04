Numéro 23, Martina Hingis n’est plus sur les courts, elle y replongera un peu plus tard. On a la possibilité de pouvoir faire un long entretien avec elle au Paris Lagardère Racing. On fonce sur l’occasion. Pendant plus d’une heure, la Suissesse livre son analyse du tennis féminin mais aussi sur une carrière plutôt dense, un moment qui restera dans nos mémoires tant Martina avait éclairé notre jeunesse.

Que penses-tu du tennis féminin actuel ?

Au tennis, tu peux couvrir, au maximum, 80 % du court, pourtant, aujourd’hui les filles jouent trois fois sur quatre des balles à risque de n’importe où et n’importe comment. Souvent, il y a des séquences où elles ratent beaucoup sans se remettre en cause, sans essayer, derrière, de placer la balle dans le court. Ce sont des choses qui m’énervent.

Vraiment ?

Oui. C’est frustrant car il peut y avoir des balles complètement incroyables, des points gagnants que je n’aurais jamais imaginé tenter et, quelques instants plus tard, trois fautes grossières, ce n’est pas vraiment ma conception du tennis, je n’ai pas eu cette éducation tennistique.