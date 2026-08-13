Récemment, un film documentaire est sorti sur la plateforme Netflix, mettant en valeur deux anciennes gloires du tennis féminin des années 80, Chris Evert et Martina Navratilova.
L’ancienne joueuse d’origine tchèque, détentrice de 18 titres du Grand Chelem et actuellement citoyenne américaine, s’est livrée lors d’une interview partagé par le média Clay en marge de ce documentaire sur les années difficiles qu’elle a dû vivre durant sa jeunesse.
Elle a notamment évoqué la période qui a suivi sa décision de devenir citoyenne américaine, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu en pleine guerre froide.
« J’ai été menacé de deux ans de prison pour désertion. J’ai passé une semaine caché, de peur que les Tchécoslovaques ne décident de m’enlever et de me ramener. Et, en fait, ils m’ont suivi pendant un mois. Ma vie était un véritable chaos. La solitude, c’était le prix à payer pour ma désertion. Les autres joueurs avaient leurs familles, mais la mienne n’a pas pu être là. Lors de mon premier tournoi gagné, je me suis accroché à un poteau, tellement j’étais seul. »
Des mots qui font froid dans le dos.
Sans aucun doute, cette période de la vie de Navratilova aura forgé son mental et aura joué sur la réussite sportive qu’elle a connue à la suite de cet épisode de sa vie.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 17:20