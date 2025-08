Pour toutes les grandes cham­pionnes et les grands cham­pions dans tous les sports, il est normal que la pres­sion média­tique soit élevée, car tout le monde aime­rait connaître tous les secrets de ces joueuses et joueurs.

Mais parfois, il est diffi­cile de lire ce que les médias disent sur vous, et même si Iga Swiatek affirme très peu lire les infor­ma­tions sur elle, elle a été surprise de voir ce que les médias écri­vaient, jugeant tout cela ridicule.

« En général, je ne lis pas. Je lisais seule­ment quand j’avais deux mois sans tour­nois, juste parce que je m’en­nuyais un peu, et il y avait plein de trucs bizarres qui n’avaient aucun sens. Du coup, je voulais voir ça, parce que c’était telle­ment ridi­cule que je ne croyais pas les gens autour de moi qui disaient que c’était ce que les médias écri­vaient. En tant que person­na­lités publiques et athlètes, nous ne pouvons pas réagir à tout ce qui se passe. Nous devons nous concen­trer sur nous‐mêmes. Parfois, c’est plus facile, parfois plus diffi­cile. Ces derniers mois, la façon dont les médias m’ont parfois décrit, et malheu­reu­se­ment les médias polo­nais, ont traité mon équipe et moi, n’était pas très agréable. J’espère qu’ils me lais­se­ront tran­quille et me lais­se­ront faire mon travail. »