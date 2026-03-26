Alors qu’elle vient tout juste de se séparer de son coach, Wim Fissette, Iga Swiatek, qui réalise une saison plutôt indigne de son talent, semble vouloir se relancer très vite en prenant des déci­sions importantes.

Selon un média polo­nais, Przegladsportowy, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale aurait pris la déci­sion de passer un séjour intensif à Majorque, au sein de l’aca­démie de Rafael Nadal, afin notam­ment de se préparer idéa­le­ment pour la saison de terre battue.

On sait qu’Iga admire Rafa. Ce serait donc une façon de joindre l’utile à l’agréable. Reste à savoir si Toni sera au bord du court avec son neveu…

En ce qui concerne son futur coach à plein temps, plusieurs noms circulent déjà. On ne voit pas la tenante du titre à Wimbledon se retrouver seule trop long­temps d’au­tant que les grandes échéances arrivent à grands pas, à commencer par Roland‐Garros, son tournoi favori où elle s’est imposée à quatre reprises.