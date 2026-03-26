Alors qu’elle vient tout juste de se séparer de son coach, Wim Fissette, Iga Swiatek, qui réalise une saison plutôt indigne de son talent, semble vouloir se relancer très vite en prenant des décisions importantes.
Selon un média polonais, Przegladsportowy, l’actuelle 3e joueuse mondiale aurait pris la décision de passer un séjour intensif à Majorque, au sein de l’académie de Rafael Nadal, afin notamment de se préparer idéalement pour la saison de terre battue.
On sait qu’Iga admire Rafa. Ce serait donc une façon de joindre l’utile à l’agréable. Reste à savoir si Toni sera au bord du court avec son neveu…
En ce qui concerne son futur coach à plein temps, plusieurs noms circulent déjà. On ne voit pas la tenante du titre à Wimbledon se retrouver seule trop longtemps d’autant que les grandes échéances arrivent à grands pas, à commencer par Roland‐Garros, son tournoi favori où elle s’est imposée à quatre reprises.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 09:27