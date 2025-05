Excédée par une saison sur terre battue en dents de scie, Iga Swiatek prévoi­rait une pause prolongée après Roland‐Garros si les résul­tats ne suivent pas, dans le but de se préparer au mieux pour l’US Open, l’es­prit reposé.

La stra­tégie mise en place avec son équipe et son entraî­neur Wim Fissette, repose visi­ble­ment sur l’abandon total de la saison sur gazon, surface qui lui a trop peu réussi (elle n’a jamais atteint le dernier carré à Wimbledon) et qui ne lui ferait pas perdre trop de points.

Le Belge a toute­fois expliqué au média d’in­for­ma­tions Polonais, Onet, les raisons qui font du gazon un cauchemar pour la numéro 2 mondiale.

« Bien sûr, notre objectif est de faire mieux sur les surfaces plus rapides. Je pense que sur les surfaces rapides, elle essaie parfois de jouer le jeu des joueuses rapides au lieu de s’en tenir à son propre jeu et d’aller un peu plus en arrière. Un peu plus derrière la ligne de fond et toujours en essayant de jouer ses balles lourdes, car c’est là qu’elle est si diffi­cile à jouer, parce qu’elle joue avec beau­coup d’ef­fets et que la balle rebondit sur votre raquette. J’ai l’im­pres­sion que parfois, quand ça va vite, elle essaie de jouer plus vite que son adver­saire, ce qui n’est pas vrai­ment son jeu, donc elle devrait rester fidèle à elle‐même sur les surfaces plus rapides. »