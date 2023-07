Engagée cette semaine sur le WTA 250 de Varsovie, chez elle, en Pologne, Iga Swiatek en a profité pour répondre à plusieurs inter­views de médias locaux. Notamment inter­rogée sur sa noto­riété lors­qu’elle part en vacances comme récem­ment en Grèce, la numéro une mondiale a reconnu que ce n’était pas tous les jours facile même si elle essaie de faire la part des choses.

« Il y a des situa­tions où lorsque des gens me recon­naissent et m’ac­costent, cela peut devenir acca­blant et parfois fati­guant. Mais j’es­saie toujours de me rappeler que d’une certaine manière c’est positif pour notre sport. J’ai toujours voulu que les gens s’in­té­ressent au tennis, et j’ap­précie cela, alors j’es­saie de m’en souvenir dans ces situa­tions. J’admets que si vous jouez bien au tennis, vous pouvez obtenir des vacances qui compen­se­ront toutes les diffi­cultés et vous pouvez aller dans des endroits qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin, donc il y a des avan­tages et des incon­vé­nients dans la noto­riété, mais je ne devrais certai­ne­ment pas être le personne qui se plaint de son travail. »