Si Iga Swiatek est loin de réaliser un début de saison catas­tro­phique (demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Doha et Indian Wells, quart de fina­liste à Dubaï et Miami), la Polonaise traverse néan­moins une période de doute, elle qui n’a plus soulevé de trophée depuis Roland‐Garros 2024.

En quête de solu­tion et de confiance dans son jeu, la 2e joueuse mondiale a annoncé faire l’im­passe sur le prochain rassem­ble­ment en Billie Jean King Cup avec la Pologne prévu le 10 avril prochain. Une déci­sion diffi­cile mais fina­le­ment logique.

« J’ai pris une déci­sion diffi­cile. Je sais que ce n’est pas l’in­for­ma­tion que les fans, en parti­cu­lier les Polonais, atten­daient, mais c’est la bonne déci­sion pour moi pour l’ins­tant. Je ne parti­ci­perai pas au tournoi de quali­fi­ca­tion de la Coupe Billie Jean King, qui se tiendra à Radom. Je repré­sente toujours mon pays avec fierté. J’ai joué tout ce qu’il y avait à jouer pour le pays l’année dernière. Je suis extrê­me­ment fière des succès histo­riques de l’équipe – les demi‐finales de la BJKC et la finale de l’UC. Maintenant, il est temps de retrouver l’équi­libre, de me concen­trer sur moi‐même et sur mon entraî­ne­ment. Je croise les doigts pour les filles et pour toute l’équipe. »