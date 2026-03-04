La Polonaise n’est pas vraiment phase avec Aryna Sabalenka concernant les matches en 5 manches dans les tournois du Grand Chelem.
Pour Iga, cela n’a pas de sens et surtout cela peut « tout » modifier dans le tennis féminin et notamment le calendrier, la façon de s’entraîner, en gros cela peut engendrer une petit révolution et elle n’en veut pas.
« Honnêtement, je trouve que c’est une approche étrange dans un monde où tout s’accélère. Je ne sais pas si le public apprécierait vraiment. En plus, je ne sais pas si on pourrait maintenir la qualité pendant cinq sets. Enfin, c’est un fait, les hommes sont plus forts physiquement et ils peuvent certainement mieux gérer la situation.De plus, nous ne nous sommes jamais entraînés de manière à nous préparer à cela, donc nous devrions changer, je pense, tout notre calendrier, car les tournois du Grand Chelem seraient tellement difficiles que je ne pense pas que nous aurions honnêtement le temps de nous préparer à d’autres tournois. Je pense donc que ça changerait beaucoup de choses. Je ne crois pas que ça changerait quoi que ce soit en bien. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ? »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 11:22