Lors de son podcast avec Andy Roddic, Iga a évoqué un vrai souci, celui de n’avoir pas vrai­ment le temps de pouvoir fêter ses succès et notam­ment le dernier quand elle a remporté Wimbledon.

« J’essaie de me rappeler que je devrais peut‐être célé­brer un peu plus mes titres et être fière de ce que je fais. Après on n’a pas beau­coup de temps pour ça, car comme je l’ai dit, chaque semaine il y a un autre défi à relever dans le tennis. Ce n’est pas comme si on n’avait que les cham­pion­nats du monde ou les Jeux olym­piques, et qu’on pouvait se réjouir pendant un mois ou deux si on gagnait. Il faut tout de suite se remettre au travail »