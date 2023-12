Récemment ques­tionnée par un média polo­nais sur son rôle au sein de la WTA et du tennis mondial depuis qu’elle est devenue numéro une mondiale et une joueuse qui pèse média­ti­que­ment, Iga Swiatek a expliqué pour­quoi c’était impor­tant pour elle d’in­carner un certain contre‐pouvoir.

« Lorsque je suis devenue numéro une mondiale, j’ai pu constater que les meilleures joueuses étaient trai­tées diffé­rem­ment de celles en pleine ascen­sion. Je dirais que sur le terrain, peu importe d’où elles viennent ou quelle est leur histoire, car la façon dont elles jouent et les résul­tats qu’elles obtiennent dépendent de ce qu’elles montrent sur le court. Et en dehors ? Eh bien, on peut vrai­ment sentir la diffé­rence. J’ai soulevé certaines ques­tions dans les médias et j’ai parfois critiqué la WTA, alors je me rends compte que cela peut les mettre mal à l’aise. Mais j’es­saie aussi d’être une leader qui soutient les joueuses. La prin­ci­pale prio­rité est que les joueuses se portent bien, car sans nous, le tennis n’exis­te­rait pas. Je pense qu’il est facile pour les entre­prises de ce type d’ou­blier que nous devrions être la colonne verté­brale de tout cela. J’essaie de me le rappeler, ce qui n’est pas toujours facile lorsque nous discu­tons de certaines ques­tions et que j’ai des opinions différentes. »