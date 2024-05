On a telle­ment l’ha­bi­tude de voir Iga Swiatek avec sa casquette sur la tête qu’on a presque du mal à la recon­naître lors­qu’elle l’enlève.

Alors qu’elle vient de décro­cher le 20e titre de sa carrière sur le WTA 1000 de Madrid après une magni­fique finale face à Aryna Sabalenka, la Polonaise fait la une ce lundi du maga­zine de mode fran­çais, ELLE, en Pologne.

Iga Swiatek on the June cover issue of Elle Polska maga­zine pic.twitter.com/PYEupQ7pVe — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) May 6, 2024

Et force est de constater qu’il existe bel et bien deux Iga Swiatek : l’une froide et presque robo­tique sur le court et l’autre pétillante en dehors.