Après avoir évoqué le choc qu’elle avait ressenti au moment de l’an­nonce de la retraite d’Ashleigh Barty, Iga Swiatek, sur le site Players’ Tribune, a égale­ment livré l’un des secrets de sa réussite.

« Il y a ces idées que nous avons en nous‐mêmes en tant que joueurs qui viennent de nos parents, du tennis, des médias sur la façon dont un athlète devrait être. Mais quand j’ai vu Ash (Barty) prendre sa retraite, je me suis dit : ‘Tu peux choisir de faire les choses diffé­rem­ment’. Pendant que vous êtes sur ce chemin, que vous vous efforcez d’at­teindre l’ex­cel­lence, vous pouvez parfois dire : ‘Ok, ça suffit’. C’est vous qui avez le contrôle, tout au long du chemin. Personne d’autre ne conduit la voiture. Et parfois, la meilleure solu­tion est de s’en foutre, honnê­te­ment. Je suis désolée de le dire, mais s’il y a un secret à ma réus­site, notam­ment l’année dernière, c’est de me donner la liberté de ne pas me soucier de ce que les gens pensent. C’est ce qui m’a permis de remporter un nouveau Grand Chelem et le troi­sième. C’est ce qui m’a conduit à la première place. Lâcher prise. Quand j’ai des moments où je ne me sens pas très sûre de moi, c’est ce que je me rappelle. »