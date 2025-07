Récemment invitée du podcast d’Andy Roddick, Iga Swiatek est revenue sur l’un des pires moments de sa carrière, lors­qu’elle a été testée posi­tive à un contrôle anti­do­page en novembre dernier.

Si la récente lauréate de Wimbledon a fina­le­ment été inno­centée suite à une conta­mi­na­tion due à la prise d’un médi­ca­ment, elle a passé des jours très compliqués.

« Nous avons rencontré le soir toute mon équipe et le médecin, et nous avons d’abord appelé un avocat, je l’ai engagé par télé­phone en gros, c’était très confus. Honnêtement, j’étais dans un état lamen­table, je plai­san­tais, j’étais sarcas­tique, parce que je devais juste faire quelque chose pour rester stable. Quand tout a été révélé publi­que­ment, j’ai pleuré pendant deux semaines, je n’ai pas pu m’en­traîner, parce que j’avais l’im­pres­sion que le tennis m’avait fait ça et que j’étais dans cette situa­tion à cause du tennis. J’avais l’im­pres­sion de perdre mon inté­grité, comme si personne n’al­lait me croire, que je n’avais rien fait de mal, que le monde entier allait me tourner le dos et que toutes mes réali­sa­tions commen­ce­raient à disparaître. »