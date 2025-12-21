Même si ce n’est pas vrai­ment un regret qu’elle exprime au sujet de sa puis­sance, Iga Swiatek, inter­rogée par nos confrères de Clay Tennis, est revenue sur la récente évolu­tion du tennis féminin. Pour elle, le service est devenu une véri­table arme fatale.

« Si j’avais servi à 185 km/h il y a trois ans, je pense que ça aurait tout changé, ça aurait été incroyable. Mais main­te­nant que j’y arrive, je me rends compte que certaines filles servent à 195. Ce n’est évidem­ment pas qu’une ques­tion de vitesse. C’est juste un exemple, mais je pense que le tennis évolue et que nous jouons toutes à un très bon niveau maintenant. »



