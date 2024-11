La joueuse polo­naise veut durer et c’est pour cela qu’elle veut prendre exemple sur certaines stars qui sont parve­nues notam­ment à bien gérer leur calendrier.

« Il est impor­tant de comprendre cette vision à long terme si je veux que ma carrière soit vrai­ment longue et que je trouve un vrai équi­libre. Mais honnê­te­ment, parfois, c’est diffi­cile de prendre une déci­sion. Mais il est certain qu’il était beau­coup plus diffi­cile, il y a quelques années, de prendre ce genre de déci­sions. Aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion d’en savoir un peu plus. Il est probable qu’à l’avenir, je doive faire des choix. On peut voir que les joueurs les plus expé­ri­mentés du circuit, qui sont un peu plus âgés, sauter des tour­nois, et ils sont capables de jouer leurs meilleurs matchs lors des tour­nois du Grand Chelem, les plus impor­tants d’entre eux. Novak en est un exemple parfait »