Récemment de passage sur la chaîne Youtube polo­naise, TVP Sport, Iga Swiatek est revenue sur sa belle saison 2025 marquée évidem­ment pas son premier sacre sur le gazon de Wimbledon.

Mais l’ac­tuelle 2e mondiale a tenu à insister sur une défaite parti­cu­liè­re­ment doulou­reuse, face à Danielle Collins au 3e tour du WTA 1000 de Rome. Une défaite fonda­trice qui a sans doute fait basculer la suite de sa saison.

« Ça a vrai­ment été une douche froide. Honnêtement, ce n’était même pas à cause de mon adver­saire, mais plutôt à cause de la situa­tion dans laquelle je me trou­vais et de mon atti­tude sur le court. Ce n’était pas quelque chose que je recher­chais, et ça a plutôt été une douche froide. D’un autre côté, c’était une douche froide néces­saire pour pouvoir ensuite disputer la demi‐finale à Roland‐Garros et remporter Wimbledon. Je peux regretter cette défaite, mais je pense que cela ne m’au­rait pas poussé à travailler plus dur, car je travaillais déjà très dur et je voulais vrai­ment ces victoires en début de saison. D’autant plus que c’est à ce moment‐là que j’ai commencé à travailler avec Wim Fissette, et je voulais prouver qu’avec un entraî­neur aussi expé­ri­menté, je pouvais gagner encore plus. »