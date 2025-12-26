Récemment de passage sur la chaîne Youtube polonaise, TVP Sport, Iga Swiatek est revenue sur sa belle saison 2025 marquée évidemment pas son premier sacre sur le gazon de Wimbledon.
Mais l’actuelle 2e mondiale a tenu à insister sur une défaite particulièrement douloureuse, face à Danielle Collins au 3e tour du WTA 1000 de Rome. Une défaite fondatrice qui a sans doute fait basculer la suite de sa saison.
« Ça a vraiment été une douche froide. Honnêtement, ce n’était même pas à cause de mon adversaire, mais plutôt à cause de la situation dans laquelle je me trouvais et de mon attitude sur le court. Ce n’était pas quelque chose que je recherchais, et ça a plutôt été une douche froide. D’un autre côté, c’était une douche froide nécessaire pour pouvoir ensuite disputer la demi‐finale à Roland‐Garros et remporter Wimbledon. Je peux regretter cette défaite, mais je pense que cela ne m’aurait pas poussé à travailler plus dur, car je travaillais déjà très dur et je voulais vraiment ces victoires en début de saison. D’autant plus que c’est à ce moment‐là que j’ai commencé à travailler avec Wim Fissette, et je voulais prouver qu’avec un entraîneur aussi expérimenté, je pouvais gagner encore plus. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 16:57