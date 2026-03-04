La Polonaise n’est pas vrai­ment phase avec Aryna Sabalenka concer­nant les matches en 5 manches dans les tour­nois du Grand Chelem.

Pour Iga, cela n’a pas de sens et surtout cela peut « tout » modi­fier dans le tennis féminin et notam­ment le calen­drier, la façon de s’en­traîner, en gros cela peut engen­drer une petit révo­lu­tion et elle n’en veut pas.

« Honnêtement, je trouve que c’est une approche étrange dans un monde où tout s’accélère. Je ne sais pas si le public appré­cie­rait vrai­ment. En plus, je ne sais pas si on pour­rait main­tenir la qualité pendant cinq sets. Enfin, c’est un fait, les hommes sont plus forts physi­que­ment et ils peuvent certai­ne­ment mieux gérer la situation.De plus, nous ne nous sommes jamais entraînés de manière à nous préparer à cela, donc nous devrions changer, je pense, tout notre calen­drier, car les tour­nois du Grand Chelem seraient telle­ment diffi­ciles que je ne pense pas que nous aurions honnê­te­ment le temps de nous préparer à d’autres tour­nois. Je pense donc que ça chan­ge­rait beau­coup de choses. Je ne crois pas que ça chan­ge­rait quoi que ce soit en bien. Honnêtement, je ne sais pas pour­quoi. Vous voyez ? »