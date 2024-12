La joueuse polo­naise, présente pour la United Cup, s’est à nouveau exprimée sur ce qu’elle a vécu lors de la révé­la­tion de son affaire de dopage.

« La grande majo­rité des gens ont été très compré­hen­sifs et ceux qui lisent les docu­ments et analysent mon cas se rendent compte que je n’ai fait aucune faute ni eu aucune influence dans ce qui s’est passé. Je suis très recon­nais­sante du soutien et de l’af­fec­tion que j’ai ressentis car ce n’était pas une situa­tion très simple et j’avais peur que les gens me tournent le dos. »