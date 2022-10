Connu pour son franc parler, Ilie Nastase a été invité par Playsport à réagir sur la suspen­sion provi­soire de sa compa­triote Simona Halep suite à un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open. Et l’an­cien numéro un mondial n’y va pas avec le dos de la cuillère en esti­mant que Simona est victime de sa natio­na­lité et en accu­sant deux autres joueuses bien connues d’avoir fait quasi­ment la même chose sans que cela ne soit ébruité.

« Je ne peux rien vous dire car je ne connais pas les détails, seule Simona peut répondre. En revanche, si Simona Halep était Américaine, rien ne serait publié. Absolument rien. Je connais, grâce à des sources proches du tennis mondial, le cas de deux joueuses sur lesquels rien n’a jamais été écrit, et ce même si elles avaient été dans des situa­tions simi­laires. Si leurs noms avaient étaient sortis dans la presse, le ou les spon­sors du tennis seraient rentrés chez eux le lendemain. »