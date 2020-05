Dans un témoignage vidéo assez poignant, la joueuse algérienne Ines Ibbou, classée 620ème à la WTA, invective fortement et avec une certaine poésie Dominic Thiem en lui demandant si lui aussi a vécu tout ce qu’elle est entrain de subir depuis qu’elle a décidé de devenir une joueur pro du circuit.

Comme elle l’explique rien n’est facile pour elle, notamment en Algérie où il n’y a pas un seul court couvert, où il faut à chaque fois obtenir des visas pour ses déplacements.

Le récit est bien mis en musique avec des vidéos d’archives. Il nous rappelle son parcours et son obstination. Après chaque grand thème, par une simple phrase, elle pose toujours la même question : As-tu connu cela Dominic ?

A la fin de ce témoignage vidéo, Ines Ibbou, toujours avec le même ton et beaucoup de douceur explique : Dominic on attend rien de toi, on ne te demande rien sauf un peu de respect par rapport à nos sacrifices….