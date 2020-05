Avec sa vidéo où elle apostrophait Dominic Thiem, la joueuse algérienne Inès Ibbou, a ému l’ensemble de la planète tennis. Elle a accordé une interview à L’Equipe où elle explique le sens de sa démarche et le pourquoi de cette vidéo : « Dans un moment pareil, on a besoin d’être solidaires. Les propos de Dominic Thiem m’ont blessée. Je me suis sentie insultée par rapport à tous mes sacrifices mais aussi ceux d’autres joueurs. Cette vidéo, c’était aussi pour montrer la difficulté du tennis, raconter comment j’ai grandi. Ce n’est pas un sport facile, il faut beaucoup de moyens. Ce n’était pas juste une lettre à Thiem, mais aussi aux instances du tennis, l’ITF, la WTA et les Fédérations. Que le monde sache ce qu’est l’envers du décor. Il n’y pas que le Top 10 ou Roland-Garros. Il y a aussi des petits 15 000 dollars en Afrique ou en Inde. C’est aussi ça qui fait le tennis. Sans les joueurs, c’est compliqué d’avoir un N°1 et un N°700. »