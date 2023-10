Ons Jabeur ne parti­ci­pera à son quart de finale contre Daria Kasatkina à Zhengzhou.

Après sa victoire contre Lucia Bronzetti, la triple lauréate en Grand Chelem a été contrainte de déclarer forfait.

« Je suis désolé de devoir me retirer. Mon genou ne va pas très bien. Je voudrais juste dire que j’ai adoré mon séjour à Zhengzhou », a expliqué la Tunisienne.

Ons Jabeur has with­drawn from Zhengzhou due to a knee injury.



“I’m sorry I have to with­draw. My knee isn’t feeling so great. I’d just like to say I loved my time in Zhengzhou..”



Hopefully she’ll be healthy in time for the WTA Finals.



Wishing her a speedy reco­very. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/mWQTF6dZsp