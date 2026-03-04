On n’affronte pas une légende du tennis tous les jours.
Diane Parry va donc avoir l’opportunité d’en affronter une à l’occasion du premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells.
Issue des qualifications, la Française sera donc opposée à l’inoxydable Venus Williams (46 ans en juin prochain), invitée par les organisateurs du tournoi.
Au‐delà de l’aspect prestigieux de la rencontre, c’est une véritable opportunité pour Diane de passer un tour dans un tournoi aussi important alors que la septuple lauréate en Grand Chelem n’a plus gagné un match depuis le tournoi de Washington en juillet dernier (setp défaites d’affilées depuis dont quatre en 2026).
Reste désormais à savoir si la Tricolore de 23 ans, actuelle 111e, mondiale parviendra à gérer ses émotions. Ce qui est, il faut bien le reconnaître, l’un de ses plus gros problèmes.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 16:46