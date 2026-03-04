On n’af­fronte pas une légende du tennis tous les jours.

Diane Parry va donc avoir l’op­por­tu­nité d’en affronter une à l’oc­ca­sion du premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells.

Issue des quali­fi­ca­tions, la Française sera donc opposée à l’inoxy­dable Venus Williams (46 ans en juin prochain), invitée par les orga­ni­sa­teurs du tournoi.

Au‐delà de l’as­pect pres­ti­gieux de la rencontre, c’est une véri­table oppor­tu­nité pour Diane de passer un tour dans un tournoi aussi impor­tant alors que la septuple lauréate en Grand Chelem n’a plus gagné un match depuis le tournoi de Washington en juillet dernier (setp défaites d’af­fi­lées depuis dont quatre en 2026).

Reste désor­mais à savoir si la Tricolore de 23 ans, actuelle 111e, mondiale parviendra à gérer ses émotions. Ce qui est, il faut bien le recon­naître, l’un de ses plus gros problèmes.