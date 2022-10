L’ancien joueur de foot­ball, star en Roumanie, s’est exprimé chez nos confrères de Pro Sport sur l’af­faire Simona Halep, suspendue pour dopage et il n’y va pas de main morte en accu­sant clai­re­ment le staff alors même qu’il ne s’agit que de suppo­si­tions. On peut comprendre qu’il soit choqué mais ses propos sont carré­ment à charge.

« Je veux vous dire, à partir de mon expé­rience de foot­bal­leur profes­sionnel, comment fonc­tionne la rela­tion entre l’ath­lète et ceux qui s’oc­cupent du côté médical. La chose la plus impor­tante au plus haut niveau est la confiance. J’ai eu de grands méde­cins, tant dans des équipes de club en Allemagne que dans l’équipe natio­nale, où se trou­vait « dochi » Popescu. Je n’ai jamais su ce que je prenais, j’ai simple­ment pris ce qu’on me donnait et j’étais toujours convaincu que tout allait bien. Je pense que c’est comme ça avec Simone Halep. Elle a prouvé tout au long de sa carrière qu’elle n’avait pas besoin de se doper pour être au top. Récemment, elle a changé d’en­trai­neur et de son staff. Et elle avait une confiance totale dans les gens qui l’en­tou­raient. En tant qu’ath­lète, lors­qu’il s’agit d’une compé­ti­tion majeure, comme un tournoi comme l’US Open, vous ne vous asseyez pas pour regarder tout ce que vous prenez. Certains diront qu’il faut savoir, mais ce n’est pas vrai­ment le cas… Quand on a confiance, on prend ce qu’on nous donne et on se concentre sur le côté sportif, sur l’ana­lyse de nos adver­saires… Sans compter que même si on vous disait plusieurs noms, vous ne pour­riez pas tous les connaître ou vous en souvenir. Selon moi, le coach ou le médecin ont dû trahir Simona »